Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Mayıs 2025 09:32
Formda ogretmen kalmaması hep velilerin olmasi

Eskiden öğretmenlerin fikir aldığı danisdigi bir yerdi şimdi allaha şükür ogretmen dışında herkesin olması

İşin sacmasi formda kalan tek tük ogretmeninde başlıklara kanıp ciddi ciddi cevap yazması misal kermes başlığını açan kişi o kadar belliki veli oldugu

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