Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Mayıs 2025 09:32
Forumda öğretmen kalmaması, hep velilerin olması

Eskiden öğretmenlerin fikir aldığı danisdigi bir yerdi şimdi allaha şükür ogretmen dışında herkesin olması

İşin sacmasi formda kalan tek tük ogretmeninde başlıklara kanıp ciddi ciddi cevap yazması misal kermes başlığını açan kişi o kadar belliki veli oldugu


Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
19 Mayıs 2025 14:54

Biz çocuklarla birlikteyiz insanların sahtekarlığını unutuyoruz çoğu zaman.


freef
Daire Başkanı
19 Mayıs 2025 15:07

Forum editörlerinin dikkat etmediği şeyler var.

Form trol dolu. En ufak bir şey tartışmaya dönüyor. Görünüşte tartışma tıklanmayı arttırır ama uzun vadede forumu böyle boş bırakır.

Peki tartışma nasıl çıkıyor. Birinini birine çemkirmesiyle başlıyor. Arkadaşın biri, şunun nedeni ne olabilir diyor, aşağıda lüzumsuzun biri cevap yazıyor, git araştır, burada ne soruyorsun? Konuyu açan da sertleşiyor ve konu çöpe gidiyor.

Bir Müdür Yardımıcsı bir soru soruyor. E okulda raporlar neden açılmıyor, trolün biri cevap yazıyor. Bilmiyorsan istifa et. Ve tartışma doğuyor.

Birileri yer tutmuş, kale savunması gibi geleni savuruyor. Buna dur diyen yok. Forum her geçen gün ölüyor.


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
19 Mayıs 2025 15:46

engelleme, bloklama sistemi olması lazım, troller kolay tespit edilebiliyor ama nickini hatıranda tutmazsan yine 2 ay sonra troll konu açıp gözönünde olmaya çalışıyor

sms onaylı üyelik sistemi de gelebilir, banlanan trolleri yavaşlatacaktır

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