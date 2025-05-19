Forumda öğretmen kalmaması, hep velilerin olması

Forum editörlerinin dikkat etmediği şeyler var.

Form trol dolu. En ufak bir şey tartışmaya dönüyor. Görünüşte tartışma tıklanmayı arttırır ama uzun vadede forumu böyle boş bırakır.

Peki tartışma nasıl çıkıyor. Birinini birine çemkirmesiyle başlıyor. Arkadaşın biri, şunun nedeni ne olabilir diyor, aşağıda lüzumsuzun biri cevap yazıyor, git araştır, burada ne soruyorsun? Konuyu açan da sertleşiyor ve konu çöpe gidiyor.

Bir Müdür Yardımıcsı bir soru soruyor. E okulda raporlar neden açılmıyor, trolün biri cevap yazıyor. Bilmiyorsan istifa et. Ve tartışma doğuyor.

Birileri yer tutmuş, kale savunması gibi geleni savuruyor. Buna dur diyen yok. Forum her geçen gün ölüyor.