Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


19 Mayıs 2025 09:35
2025 kurban bayramı tatili
uzatılması yönünde ihtimal var mı arkadaşlar uzatılacak mı sizce ne zaman açıklanır olumlu olumsuz ?

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