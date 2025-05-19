Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Mayıs 2025 10:56
Derece

Merhaba derece her sene ne zaman veriliyor . mesleğe 20 Haziran gibi başladım şuan 4/3 üyüm 3/1 ini düşeceğim ne zaman düşerim Haziran ayında hemen alır mıyım bi derece


zaza87
19 Mayıs 2025 11:08
alırsın

mali2812
Aday Memur
19 Mayıs 2025 12:12
20 Haziran itibariyle pbs de görünür...bazen birkaç gün önce de yüklenebiliyor.. geçmiş derece kademe tarihlerine pbs den bakarsan fikir sahibi olursun

Hayat kısa 34
Aday Memur
19 Mayıs 2025 12:18

Teşekkürler devrem

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