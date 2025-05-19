Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Mayıs 2025 12:20
1. Bölgeden 2.Bölgeye son ilişik kesme tarihi?

Herkese kolay gelsin rahatsızlığımdan dolayı 1 senedir tedavi görmekteyim ve doktorum çalıştığım yerde bu nedenle haziran ve temmuz aylarında da aynı doktora kontrol olmak istiyorum. Ancak 1.bölgeden 2.bölgeye atamaya tabiyim. En son 15 temmuzda mı ilişikler kesilecek bilen var mı ? daha sonra mu dilekçe ile talepte bulunsak.

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