Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Mayıs 2025 13:23
Ankara Lojman Durumu

Hayırlı günler.Ankaradaki lojmanların durumu hakkında bilgi sahibi olan varmı?(Merkez veya Dış İlçeler Farketmez)

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