KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


19 Mayıs 2025 13:37
KPSS 2026

arkadasalr merahaba bir kurmda 9 yıllık memurum ama istifa etmeyi düsünüyorım 2026 b gurubuna calısmaya baslayacagım bugun yarın ama memuriyette 35 yas sınırı var diye bir haber cıktı ama nedir aslı bilem var mı dogrumudur ??


malican27
Aday Memur
19 Mayıs 2025 13:39
ayrıca bolumum iktisat atanmak istedigim yerler kredi yurtlar kurumu büro memurı sgk gibi kurumlar buralrda var mı yas sartı ?

enginar123
Aday Memur
19 Mayıs 2025 15:12

b grubunda yaş sınırı yok. o haberin aslı astarı yok.

a grubunda sınır 35


figo0
Memur
19 Mayıs 2025 15:57

b gurubu düz memuriyette yaş sınırı yok. +85 puan iktisat ile güzel yerlere gidilir. hakkınızda hayırlısı olsun.

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