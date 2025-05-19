Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Mayıs 2025 16:33
Kurban Bayramı öncesi maas yatar mi

Maaslari bayram önüne çekecekler mi


BuAşkFazlaSana
Şef
19 Mayıs 2025 16:36

Tatil uzatılırsa yatabilir uzamazsa yatmaz.

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