Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Mayıs 2025 16:37
Kurban bayramı nedeni ile maaşın öne çekilmesi

Bayramdan önce yatar mi


Abuzittinkilkuyruk
Aday Memur
19 Mayıs 2025 16:57

Hayir


buralarda925
Memur
19 Mayıs 2025 17:02
yatırmazlar mehmet ağa olmasa yatar dı bu adama göre piyaseye para pompalarsan enfilesyın yükselir çoluğunuza çocuğunuza kıyafet alır kurban alırsınız aylık beklenen dan fazla alışveriş olur gider kurbanda çocuğunuzla gezer sağda solda harcama yaparsınız aylık piyasa ye giren para dengesi değişir ise ekonomi sarsılır 1 puan fazla enflasyon çıkarmak zorunda kalırlar. isterse ayın biri olsun bayram da senin mutlu girmeni isteyen yatırır ama böyle şeyleri pek umursamıyorlar gündem iyi su anda kafalar iyi na gerek var şimdi. ha bazıları çıkıyor anlamsız şekilde sonra paranız erken biter diye yazanlar var onların hepside totem yapıyor yatsın diye emin olun maaş erken geldi erken bitti meselesini hiç anlamıyorum zaten de .sorunun cevabı yatmaz daha önce 7 8 gün kala yatmıslığı var yatırmam isteseler yatırırlar ama bu para politikasında yatmaz

kripto1982
Daire Başkanı
19 Mayıs 2025 17:17
Bence de çok Zor arkadaşlar erken yatmaz, maaşla bayram arasında 9 gün zaman var, bana kalsa ben erken yatırılmasından yanayım, 5de arefe günü yatsın, maaştan kurban parası öderiz, neyse hayırlısı olsun inşallah

pomem bekleyen masum
Aday Memur
19 Mayıs 2025 17:20

Yatmaz yatmasinda zaten 5 inde alacan maaşı 40 gün napacan


siyahbeyaz88
Genel Müdür
19 Mayıs 2025 17:59
senin hesabında dursun 15inde harcamaya başlarsın
pomem bekleyen masum, Dün

Yatmaz yatmasinda zaten 5 inde alacan maaşı 40 gün napacan


varsak01
Aday Memur
19 Mayıs 2025 18:23
çok zor 10 gün önceden yatmasi

pomem bekleyen masum
Aday Memur
19 Mayıs 2025 18:50

Ben harcamam ama harcayanlar gelip burda paramız bitti der merak etme sen

siyahbeyaz88, Dün
senin hesabında dursun 15inde harcamaya başlarsın

Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
19 Mayıs 2025 22:07
Böyle arkadaşlarla meslekdaş olmak büyük şans. Maaşlar 15 inde değil 25 inde verilsin! Daha geç biter
pomem bekleyen masum, Dün

Yatmaz yatmasinda zaten 5 inde alacan maaşı 40 gün napacan


Sakaryalı540
Memur
19 Mayıs 2025 22:15

Forumdan uzaklaştırıldınız ... swat3410

siyahbeyaz88, Dün
senin hesabında dursun 15inde harcamaya başlarsın

memur3428
Daire Başkanı
19 Mayıs 2025 22:47

Admin senden ilk defa konuyu kapatmanı rica ediyorum ne kadar aşağılık bir seviyemiz var hergun utanıyorum hep birbirine laf sokmak hakaret etmek ne ara bu hale geldik yazıklar olsun ...


siyahbeyaz88
Genel Müdür
19 Mayıs 2025 22:54
yaw bunlar gerçekten polis mi ya ne kadar iğrenç aşağılık bi tipsin bunlar vatandaşın namusuna karısına kızına dil uzatır insan değil bu yaratık
Sakaryalı540, 12 saat önce

Forumdan uzaklaştırıldınız ... swat3410


ALTARİN OĞLU
Memur
19 Mayıs 2025 22:58
İnsanlarin birbirine karsi tahammulu artik bitmis. Genel olarak zaten problemli ruhsal yapiya musait bir teskilattayiz. O yuzden saygi azaliyorsa bile o kisiye uymamak gerek. Herkesin bilmedigimiz ne dertleri vardir. He de gec bosver.
siyahbeyaz88, 11 saat önce
yaw bunlar gerçekten polis mi ya ne kadar iğrenç aşağılık bi tipsin bunlar vatandaşın namusuna karısına kızına dil uzatır insan değil bu yaratık

siyahbeyaz88
Genel Müdür
19 Mayıs 2025 23:00
admin bu adamın seviyesine inmeyeceğim senden ricam banla bu şahısı

siyahbeyaz88
Genel Müdür
19 Mayıs 2025 23:01
sorun değil teşkilat bunlarla doldu bir an önce şu teşkilattan kurtulmaktır niyetim
ALTARİN OĞLU, 11 saat önce
İnsanlarin birbirine karsi tahammulu artik bitmis. Genel olarak zaten problemli ruhsal yapiya musait bir teskilattayiz. O yuzden saygi azaliyorsa bile o kisiye uymamak gerek. Herkesin bilmedigimiz ne dertleri vardir. He de gec bosver.

ALTARİN OĞLU
Memur
19 Mayıs 2025 23:02
Allah yardimcin olsun hocam. Tez vakitte Allah gonlune gore versin.
siyahbeyaz88, 11 saat önce
sorun değil teşkilat bunlarla doldu bir an önce şu teşkilattan kurtulmaktır niyetim

siyahbeyaz88
Genel Müdür
19 Mayıs 2025 23:03
eyvallah teşekkür ederim
ALTARİN OĞLU, 11 saat önce
Allah yardimcin olsun hocam. Tez vakitte Allah gonlune gore versin.

Aspirin46
Aday Memur
20 Mayıs 2025 04:15

Turizm açısından piyasaya para akışı sağlanması için verirler maaşları


buralarda925
Memur
20 Mayıs 2025 09:43
sanane babanın oğlumu sen niye derdine düşüyorsun param bitti diyecek kişi sen olduğun için mi dert ediyorsun senin mantığına göre zaten adam bu ayda 10 gün ac kalacak bu yorumu yapan kişi bir zeka testi yaptırmalı bunun mantığını bir anlatsana bize erken yatınca bayram da neden sonra ağlayacak bir söyle zaten adam o durumda ise bu ayda ağlıyırdur demektir ayın 5 inde parasız kalıyor ise 15 ine kadar ağlayacak zaten bir daha ki ay ağlarsa üzülecek mizin senin kişiliğini anlayabiliyorum ben burdayım demek istiyorsun toplumda kendini fark ettirmek için saçma sapanda olsa millet ne diyorsa karşıt görüşü savunarak yasıyırsun çünkü fikirlerine önem verilmeyeceğini bildiğin için gerçek hayatta kendini bu şekilde topluma adapte ediyırsun
pomem bekleyen masum, Dün

Ben harcamam ama harcayanlar gelip burda paramız bitti der merak etme sen

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