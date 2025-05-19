Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Mayıs 2025 16:37
Kurban Bayramı sebebi ile maaslari öne cekerlermi

Bayramdan önce yatar mi


Abuzittinkilkuyruk
Aday Memur
19 Mayıs 2025 16:57

Hayir


buralarda925
Memur
19 Mayıs 2025 17:02
yatırmazlar mehmet ağa olmasa yatar dı bu adama göre piyaseye para pompalarsan enfilesyın yükselir çoluğunuza çocuğunuza kıyafet alır kurban alırsınız aylık beklenen dan fazla alışveriş olur gider kurbanda çocuğunuzla gezer sağda solda harcama yaparsınız aylık piyasa ye giren para dengesi değişir ise ekonomi sarsılır 1 puan fazla enflasyon çıkarmak zorunda kalırlar. isterse ayın biri olsun bayram da senin mutlu girmeni isteyen yatırır ama böyle şeyleri pek umursamıyorlar gündem iyi su anda kafalar iyi na gerek var şimdi. ha bazıları çıkıyor anlamsız şekilde sonra paranız erken biter diye yazanlar var onların hepside totem yapıyor yatsın diye emin olun maaş erken geldi erken bitti meselesini hiç anlamıyorum zaten de .sorunun cevabı yatmaz daha önce 7 8 gün kala yatmıslığı var yatırmam isteseler yatırırlar ama bu para politikasında yatmaz

kripto1982
Daire Başkanı
19 Mayıs 2025 17:17
Bence de çok Zor arkadaşlar erken yatmaz, maaşla bayram arasında 9 gün zaman var, bana kalsa ben erken yatırılmasından yanayım, 5de arefe günü yatsın, maaştan kurban parası öderiz, neyse hayırlısı olsun inşallah

pomem bekleyen masum
Aday Memur
19 Mayıs 2025 17:20

Yatmaz yatmasinda zaten 5 inde alacan maaşı 40 gün napacan


siyahbeyaz88
Genel Müdür
19 Mayıs 2025 17:59
senin hesabında dursun 15inde harcamaya başlarsın
pomem bekleyen masum, 3 saat önce

Yatmaz yatmasinda zaten 5 inde alacan maaşı 40 gün napacan


varsak01
Aday Memur
19 Mayıs 2025 18:23
çok zor 10 gün önceden yatmasi

pomem bekleyen masum
Aday Memur
19 Mayıs 2025 18:50

Ben harcamam ama harcayanlar gelip burda paramız bitti der merak etme sen

siyahbeyaz88, 2 saat önce
senin hesabında dursun 15inde harcamaya başlarsın
Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polisler2025 atama ana başlık1 Mayıs ödüllendirmesiBürolarda polis yerine sivil memur olmalıİddia ediyorum yıl sonu 2.şark kalkacakVicdanı olan herkese sesleniyorumVakıfbank sky'dan kredi çekebilen var mı?Polisin maaşı 120 bin lira olmalıBankacılık ve Polislik tercihi

Sözlük

bursa 27 Derya.0676 5 Yalnızlık Sözleri 1 crops35 1 Ceren kız der ki. 33 hindistan 1 Bir insanı nasıl tanırsın? 3 sevgili günlük 3 şu anda dinlenen türkü 2 1 mayıs 1

Son Haberler

DEM Parti'den DEVA ve Saadet partilerine ziyaretAB'den Türkiye raporu: Enflasyon düşmeye devam edecekMalatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralıSerdal Adalı'nın oğlunun 20 milyon TL'lik aracı küle döndüGasp ettiği araçlarla şehirde dehşet yaşatan 21 yaşındaki genç tutuklandı

Editörün Seçimi

Mayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizZam Hesabı2025 Polsan temettü