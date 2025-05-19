Kurban Bayramı sebebi ile maaslari öne cekerlermi

yatırmazlar mehmet ağa olmasa yatar dı bu adama göre piyaseye para pompalarsan enfilesyın yükselir çoluğunuza çocuğunuza kıyafet alır kurban alırsınız aylık beklenen dan fazla alışveriş olur gider kurbanda çocuğunuzla gezer sağda solda harcama yaparsınız aylık piyasa ye giren para dengesi değişir ise ekonomi sarsılır 1 puan fazla enflasyon çıkarmak zorunda kalırlar. isterse ayın biri olsun bayram da senin mutlu girmeni isteyen yatırır ama böyle şeyleri pek umursamıyorlar gündem iyi su anda kafalar iyi na gerek var şimdi. ha bazıları çıkıyor anlamsız şekilde sonra paranız erken biter diye yazanlar var onların hepside totem yapıyor yatsın diye emin olun maaş erken geldi erken bitti meselesini hiç anlamıyorum zaten de .sorunun cevabı yatmaz daha önce 7 8 gün kala yatmıslığı var yatırmam isteseler yatırırlar ama bu para politikasında yatmaz

yatırmazlar mehmet ağa olmasa yatar dı bu adama göre piyaseye para pompalarsan enfilesyın yükselir çoluğunuza çocuğunuza kıyafet alır kurban alırsınız aylık beklenen dan fazla alışveriş olur gider kurbanda çocuğunuzla gezer sağda solda harcama yaparsınız aylık piyasa ye giren para dengesi değişir ise ekonomi sarsılır 1 puan fazla enflasyon çıkarmak zorunda kalırlar. isterse ayın biri olsun bayram da senin mutlu girmeni isteyen yatırır ama böyle şeyleri pek umursamıyorlar gündem iyi su anda kafalar iyi na gerek var şimdi. ha bazıları çıkıyor anlamsız şekilde sonra paranız erken biter diye yazanlar var onların hepside totem yapıyor yatsın diye emin olun maaş erken geldi erken bitti meselesini hiç anlamıyorum zaten de .sorunun cevabı yatmaz daha önce 7 8 gün kala yatmıslığı var yatırmam isteseler yatırırlar ama bu para politikasında yatmaz