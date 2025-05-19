Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Mayıs 2025 17:06
Sendika Türk Telekom tarifesi işgüzarlığı

Büro-sen ile Türk telekom arasında anlaşma yapılmış ve çok uygun olduğu söylenen tarifeler yayınlanmıştı. ilk başvuru taarihi 18 Şubat ve ben aynı günde başvuru yaptım. Başvurudan sonra 1 aylık tahhüt sürem vardı, tahhütüm bitmeden tarifem geçer diye planlaıyordum, sendika başkanı da 10 gün içinde tarifeniz geçer dedi. 5 hafta geçti ama tarifem geçirilmediği gibi taahhüt sürem dolduğundan dolayı gelen faturam 950TL oldu. Şu an Bürosen tarifesine geçmiş olmama rağmen seçtiğim tarifeye geçirilmemiş, buradan da 650TL tarife ücreti görünüyor mu? Madem bu işi yapamayacaksınız neden insanları kandırıyorsunuz. Böyle bir ahlaksızlık ve sorumsuzluk görmedim!

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