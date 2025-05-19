Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


19 Mayıs 2025 20:55
2025/1 merkezi atama

Raylı sistemler mühendisliği mezunuyum. 2023/2 2024/1 de şart olarak c sınıfı İSG uzmanlığı belgesi şart koymuştu ama 2024/2 de böyle bir şart koymadı ben sınava girdim belgeyi almaya hak kazandım lakin belge ücreti fazla olduğu için şimdi çıkartmak istemiyorum. Sizce 2025/1 de yine böyle bir şart koyma ihtimali var mı?

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