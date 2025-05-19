KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


19 Mayıs 2025 20:57
merkezi atama

Raylı sistemler mühendisliği mezunuyum. 2023/2 2024/1 de şart olarak c sınıfı İSG uzmanlığı belgesi şart koymuştu ama 2024/2 de böyle bir şart koymadı ben sınava girdim belgeyi almaya hak kazandım lakin belge ücreti fazla olduğu için şimdi çıkartmak istemiyorum. Sizce 2025/1 de yine böyle bir şart koyma ihtimali var mı?


enginar123
Aday Memur
19 Mayıs 2025 21:17

Bunu kimse bilemez.

İçerden bilen varsa belki


Tan Börü
Aday Memur
19 Mayıs 2025 21:19

Anladım teşekkür ederim

enginar123, 2 saat önce

Bunu kimse bilemez.

İçerden bilen varsa belki

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