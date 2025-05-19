Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Mayıs 2025 23:02
Hakkında İcra Takibi Başlatılacak Memur

Hakkında icra takibi başlatılacak olan memurun gelen tebligatta yazdığı gibi ilgili icra dairesine ?mal bildirimi? yapması gerekiyor mu?

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