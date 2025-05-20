Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


20 Mayıs 2025 02:02
Bosananlar. Burda mi

Bosanmaya süreci nasil

Çekişmeli boşanma davası nasıl gelisyor

Velayette hakim kime karar verr. nafaka belirleme

Deneymlernzi paylasablrmsnz teşekkürler...

Çok Yazılan Konular

RepertuardanKime bölümüne kendi ismini yazmak.Şu an ne dinliyorsunuz?Bugünkü DurumumSon iki harften kelime türetmeKelime OyunuSon iki harften kelime bulma oyunu

Sözlük

supporters harikalar diyarında 6 çiş bira 5 bayram tatili 1 Ünlü bir film karakterinin yerinde olsaydınız hangisi olurdunuz 2 Yalnızlık mı özgürlük mü? 3 şu an çalan şarkı 2 1 mayıs 1 Yorgunluktan sızıp kalmak 1 Maşallah demek 2 crops35 1

Son Haberler

18 Yaş Altı 9 Günlük İşçilik Süresi Memuru Eyt'li Yapar?20 Mayıs 2025 önemli gündem başlıklarıKurban Kardeşliğe ÇağrıSompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!Kurban Bereketini Kardeşlerimize Ulaştırıyoruz!

Editörün Seçimi

Mayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizZam Hesabı2025 Polsan temettü