Ödüllü Fotograf Yarışması "Son Gün yarın"

"Senin Kadrajından İnsan ve Yaşam" adlı ödüllü fotoğraf yarışmasıdır.

Yarışmanın Amacı: İnsan ve yaşama dair her türlü durum ve davranışını fotoğraflayanlar arasında konunun ruhunu en iyi yansıtacak fotoğrafı seçmektir.

Yarışma Takvimi: Yarışma 5 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak olup 21 Mayıs 2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yarışma Sonuçları: 24 Mayıs 2025'de https://kick.com/bi-molaa adresinde saat: 22.30 da açıklanacaktır.

Ödüller:

1. lik Ödülü: Kulak içi Kulaklık

2. lik Ödülü: Powerbank

3. lük Ödülü: Kafa Kulaklığı

Katılım Koşulları:

1-Katılımcı, öncelikle sözlük yazarı olmalıdır.

2-Katılımcı, https://kick.com/bi-molaa adresini takip etmeli ve bu link üzerinde yer alan chat de "Fotoğraf yarışmasına katıldım" şeklinde yorumda bulunmalıdır.

3-Yarışmaya katılım ücretsizdir.

4-Katılımcı en fazla üç adet fotoğrafla yarışmaya katılabilir.

5-Yarışmada; dijital fotoğraf makinesi, cep telefonu, tablet, drone ve analog makine ile çekilen here türlü görüntü formatları kabul edilmektedir.

6-Katılımcılar herhangi bir ücretsiz resim yükleme sitesinden fotoğraflarını yükleyerek linkini bu sözlük başlığı adı altında sergileyeceklerdir.

7-Katılımcılar, kendi anlatım biçimleri ile sözlük formatına uygun bir şekilde fotoğraflarının kısa hikayesini yazmalıdır.

8-Fotoğraflar, daha önce hiç bir yarışmada ödül almamış olmalıdır. Ödül almış fotoğraflar tespit edildiği zaman yarışma dışı bırakılır. Ödül almış ise ödülü geri alınır. Bu durum diğer sıralamaları değiştirmez. Fotoğraflar çalıntı olmamalıdır. Başka yerde yayınlanmış olmamalıdır. Bu tip fotoğraflar tespit edilirse "kural ihlali" işlemi uygulanır.

9-Yarışmaya başkasının fotoğrafını gönderen, gönderdiği fotoğrafın kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve kurulu bu anlamda yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan, kendisine ait fotoğrafı bu amaçla başkasına kullandıran katılımcıların, ilk kural ihlalinde tarafımızdan düzenlenen tüm yarışmalara katılımı süresiz olarak kısıtlanır.

10-Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafın tamamen kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

11- Katılımcılar; yarışmaya katılarak koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Katılımcıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

12-Hediye sayısını ve türünü değiştirme hakkını saklı tutulacağı gibi katılımcının hediye seçme veya kendisine verilen hediyeyi değiştirme hakkı da bulunmamaktadır.

Seçici ve Değerlendirme Kurulu: Seçici Kurul aşağıdaki dört üye ile toplanacaktır.

-Gubaz

-Ulaş

-Radore

-Lanet

Bu seçici kurulun belirlediği fotograflarla kick yayında yer alan üyelerin yapacağı oylama ile birinci, ikinci ve üçüncü belirlenecektir.