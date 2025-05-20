Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


20 Mayıs 2025 09:03
Ödüllü Fotograf Yarışması "Son Gün yarın"

Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yapmanız gerekenler için lütfen linke tıklayınız.

https://sozluk.memurlar.net/konu/odullu-fotograf-yarismasi-son-katilim-15-05-2025/1.sayfa

katılımlarınızı bekleriz.

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