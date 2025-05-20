Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Mayıs 2025 09:04
Ödüllü Fotograf Yarışması "Son Gün yarın"

Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yapmanız gerekenler için lütfen linke tıklayınız.

https://sozluk.memurlar.net/konu/odullu-fotograf-yarismasi-son-katilim-15-05-2025/1.sayfa

katılımlarınızı bekleriz.

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