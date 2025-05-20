KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han


20 Mayıs 2025 09:16
Gelir Uzman yardımcılığı mı Ogm de Düz memurluk mu?
Merhaba arkadaşlar. Şuan vhki olarak çalışıyorum. Kurumda yükselme imkanı çok kısıtlı. Guy için sınava girdim iyi puan aldım sıralamadayım. Pişmanlık şayan mıyım bilmiyorum. Guy için çalışma ortamı ve şartları nasıldır?

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