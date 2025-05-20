Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Mayıs 2025 09:23
2025 İl dışı Kılavuzu Ne zaman Açıklanır?

İl içi ertelemesine rağmen bir hafta önce atılmıştı kılavuz Takvime göre yarın il dışı başvurular başlıyor ama şuan herhangi bir açıklama ve kılavuz yok acaba onudamı bir hafta ertelediler.?

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