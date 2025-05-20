Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Mayıs 2025 09:41
BES-AR: 2025 MAYIS AYI Yoksulluk Sınırı: 84 BİN 352 LİRA AÇLIK SINIRI 34 BİN 888 LİRA

BES-AR: 2025 MAYIS AYI Yoksulluk Sınırı: 84 BİN 352 LİRA AÇLIK SINIRI 34 BİN 888 LİRA

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