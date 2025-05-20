2025 İl içi atama sonuçları

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Kurban bayramı tatili uzar mı?Okullarda idarecilerinizden memnun musunuz ? Adil bir yönetim sizce var mı ?Norm kadro fazlası öğretmenler 540 saatlik özel eğitim öğretmenliği kursuForumda öğretmen kalmaması, hep velilerin olmasıNorm güncellemeleri bu sene erken mi yapılacak?Devlette kadrolu veya sözleşmeli bir öğretmen özel ders verebilir mi?ÖMK da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Plajı ve Havuzu olan ögretmenevleri?Makam mı para mı?2025-2026 Takvim 2. Ara Tatil Tarihinin Saçmalığı
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Mayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizZam Hesabı2025 Polsan temettü