Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Mayıs 2025 09:41
2025 İl içi atama sonuçları

Henüz açıklayan il yok..


bitkiogretmen
Aday Memur
20 Mayıs 2025 09:49

Heyecanla bekliyorum istanbul


techturch
Aday Memur
20 Mayıs 2025 09:56

Başvuru merkezi yapıldığına göre sonuçlar da merkezi olarak açıklanmayacak mı?


berfin-meb
Müsteşar
20 Mayıs 2025 09:58

İstediğiniz şekilde sonuçlanır inşallah..

bitkiogretmen, 22 dk. önce

Heyecanla bekliyorum istanbul

Toplam 3 mesaj

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