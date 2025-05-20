KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Mayıs 2025 10:19
2025 ek öğretmen atama

Arkadaşlar 2025 yılında 2024 kpss ile ek öğretmen ataması olma ihtimali var mı? duyum alan oldu mu?

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