Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


20 Mayıs 2025 10:55
TCDD'den Sağlık Bakanlığına Geçiş Hk.

Merhaba 2024/2 ile tcdd hat bakım onarım memuru olarak atandım. 2.5 aydır çalışıyorum. 2025/4 ile sağlık bakanlığına tekniker olarak atandım. Tcdd'den istifa etsem yeterli olur mu? Kimisi 1 yıl beklemen gerek kimisi 6 ay beklemen gerek diyor kafam karıştı. Sağlık bakanlığını arayıncada bir bilgimiz yok diyorlar.


saglıkcıbey
Aday Memur
20 Mayıs 2025 11:24
Bunu araştırmadan mı tercih verdin? Neden başkasının hakkına girdin?

hsynkrt33
Aday Memur
20 Mayıs 2025 11:39
beklemen gerekiyor diye biliyorum ama bir uzmana sorman şart
Toplam 2 mesaj

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