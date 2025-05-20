Ey MemurlarNET Sözüm Sizedir.

Küçük esnafa erken emeklilik haberi yaparsınız! Bağkur haberi yaparsınız! İşçi haberi yaparsınız! Taşeron haberi yaparsınız! 500 bin memuru ve emekliyi ilgilendiren ve Sayın Cumhurbaşkanı dahil 77 düvelin sözünü verdiği 3600 ek gösterge için de bir haber yapında MEMURLARNET olduğunuzu bilelim.

Küçük esnafa erken emeklilik haberi yaparsınız! Bağkur haberi yaparsınız! İşçi haberi yaparsınız! Taşeron haberi yaparsınız! 500 bin memuru ve emekliyi ilgilendiren ve Sayın Cumhurbaşkanı dahil 77 düvelin sözünü verdiği 3600 ek gösterge için de bir haber yapında MEMURLARNET olduğunuzu bilelim.