Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Mayıs 2025 11:11
Ey MemurlarNET Sözüm Sizedir.
Küçük esnafa erken emeklilik haberi yaparsınız! Bağkur haberi yaparsınız! İşçi haberi yaparsınız! Taşeron haberi yaparsınız! 500 bin memuru ve emekliyi ilgilendiren ve Sayın Cumhurbaşkanı dahil 77 düvelin sözünü verdiği 3600 ek gösterge için de bir haber yapında MEMURLARNET olduğunuzu bilelim.

kerten.kele
Şube Müdürü
20 Mayıs 2025 11:14

doğru


musa1992
Şube Müdürü
20 Mayıs 2025 11:15

Onlar torpilli taşeronu sever.Kpss ile atananı sevmezler.


musa1992
Şube Müdürü
20 Mayıs 2025 11:16

adı sadece memurlar.Memurlar hariç herkes için uğraşırlar bunlarda liyakata düşman.


Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
20 Mayıs 2025 11:30
Evet, sayın editörlerimiz ne düşünüyorsunuz? 3600 ek gösterge ile ilgili haber yaptınızda bizim mi gözmüzden kaçtı...
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