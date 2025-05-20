Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Mayıs 2025 11:23
Borç yapılandırma hakkında

ödemekte zorlandığım 2 ek hesap bir de ihtiyaç kredisi var, ek hesapları yapılandırma yapmıyorlar sanırım ama ihtiyaç kredisi için nasıl bir yol izlemeliyim, şuan 20 gün gecikmedeyim banka aradığında yapılandırma istedim uygun değilsiniz diyor neye göre beliyorlar bddk bu konuda kesin net bilgilendirme yapmadı mı ? ayrıca vadeler borç miktarına göre mi oluyor mesela 60 ay vade yapamaz mıyım

bu konuda yol gösterecek var mı en azından vadesini uzatıp aylık ödeme miktarını düşürsem rahatlıycam

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