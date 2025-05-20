Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Mayıs 2025 13:41
Eğitim Öğretim dışında kalan sözleşmeli personel(okul hemşiresi) eş durumu tayin

Ben sözleşmeli okul hemşiresi olarak görev yapmaktayım. Evlenmek istediğim kişi de sözleşmeli okul hemşiresi olarak görev yapıyor. Eş durumu tayini yapmak istiyoruz acaba eş durumu tayini yapabilmemiz için 1 seneyi doldurmuş olmamız yeterli mi yoksa 3 seneyi doldurmuş olma şartı aranıyor mu? Yardımcı olursanız çok sevinirim.


m.r_f
Şube Müdürü
20 Mayıs 2025 14:48

Mazeret tayinlerinde asil memur olmak yeterlidir.

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