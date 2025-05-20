Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Mayıs 2025 14:01
Atama iptal dilekçesi

Proje okuluna atandım ama sağlık sorunlarım olduğu için okulda uygulanan zorunlu dyk gibi uygulamaları kaldıramicağım için sağlık raporumla beraber iptal dilekçesi verdim. 30 gün geçmesine rağmen dilekçeme dönüş olmadı ne yapmam lazım bilgilendirenilirmisiniz.


bahçesaray
Şef
20 Mayıs 2025 14:31

Öyle bir rapor alamazsınız, doktor geldi sizi dyk da dinledi , sen yapamaz mısın dedi, o raporun geçerliliği yok, kılavuzda da iptal edilemeyeceği yazıyordu..


Braweheart01
Genel Müdür
20 Mayıs 2025 14:59

yok öyle dünya öğretmenlik yapabilir durumdaysanız her okulda yaparsınız yapamazsanız hiçbir okulda yapamazsınız.. sağlık raporu alıp ben bu okulu istemiyorum demek nedir yaa


Soner Eraslan
Aday Memur
20 Mayıs 2025 15:08
kardeşim proje okulu dediğin karınca gibi çalışacağın okul, niye yazdın o zaman ? başkasının hakkına girdin ? sen yan gelip yatacağım mı sandın orda ? müdür öttürür adamı

shadesofcool
Aday Memur
20 Mayıs 2025 15:11

Kılavuzda iptal edilemeyeceği yazıyordu fakat bahsettiğiniz gibi bir sağlık raporunun işe yarayacağını düşünmüyorum. Çünkü DYK kursları proje okulları dışında da var. Şu an doldurduğunuz normu isteyen ve atanamayan öğretmenlere üzüldüm. Bir tek bizim kurumumuzda bu tayin isteyip sonrasında iptal diye diretiliyor.


lanalang
Şube Müdürü
20 Mayıs 2025 15:11

Sağlık raporu şu kurumda çalışmaya uygun değildir gibi bir ibare içermez hocam ancak zorla dyk açılması diye bir şey de yok, hiç kimse size bunu dayatamaz. İlla dyk açılacaksa başka bir kurumdan öğretmen de açabilir dyk yı.


deketelaere
Aday Memur
20 Mayıs 2025 15:37
dyk açma zorunluluğu mevzuatta olan bir şey değil ama müdürle ve diğer öğretmenlerle aranız ciddi bozulur
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