Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


20 Mayıs 2025 14:37
bilgisayar programcısı mezunu sağlık tekniker olarak atanırmı

merhaba bilgisayar programcısı mezunuyum ama klavuzda bilgisayar programcılığı yazmıyor fakat uniden mezun olunca diplomanın üstünde bilgisayar tenlojosi yazıyor fakat e devlett de bilgisayar programcılığı yazıyor. diğer atamada yapalirmiyim bilgisi olan yazarsa çok sevinirim.

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