Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Mayıs 2025 14:45
2025 Kurban Bayramı idari izin?

Kurban bayramında 26 sından itibaren birleşme durumu varmı, bilgisi olan varmıdır, teşekkürler


slm08
Daire Başkanı
20 Mayıs 2025 15:03

26 derken bayram 6 haziranda başlıyor zaten ne yapsınlar 1 ay mi idari izin


kenandere
Aday Memur
20 Mayıs 2025 15:18

2 sinden dicektim yanlış olmuş :)

slm08, 54 dk. önce

26 derken bayram 6 haziranda başlıyor zaten ne yapsınlar 1 ay mi idari izin

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