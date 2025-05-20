KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


20 Mayıs 2025 14:46
Sözlüye ilk gün çağırılanların şans durumu

kpss 70 spor 50 mülakat başarılı askerlik +6 koyuyor Deniz piyade asb gelme olasiligi nedir sizce??


Emirhan Kolukırık
Aday Memur
20 Mayıs 2025 14:46
sözlü çağrısında ilk gün çağrılmıştim.
Toplam 1 mesaj

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Sözlüye ilk gün çağırılanların şans durumu

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