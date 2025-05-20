Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Mayıs 2025 15:07
Okul gezisi zorunlu mu?

Merhaba ogretmenim. Gezi kulubundeyim. 1 gunluk baska sehire haftaici gezi var. Bu geziye katilmak zorunda miyim?


savcıı
Şube Müdürü
20 Mayıs 2025 15:55

Gezi kulübü gezi düzenler adı üstünde

Her ay kulup ek dersi alıyorsun bir zahmet geziye iştirak et

Çocuklara öğretilen şeyler akılda kalmıyor sosyal faaliyet olarak hep birlikte ne yapıldıysa anı olarak o kalıyor

Okul dört duvardan ibaret değildir

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımMemura giyim vergisi geliyorMayıs ayı enflasyon tahminleri ?Yüzde kaç zam alırızSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıPuan 62 Sıralama 140 OGM Görevde Yükselme Sınavı İdari Şef7433 ile kadroya geçtim, 3 yılım doldu, yıllık tayin onaylanır mı?Ey MemurlarNET Sözüm Sizedir.Ombudsman: Banka promosyon sözleşmelerini güncelleyin (12.02.2025)Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri

Sözlük

Galatasaray 3 5 yıl sonra tamamen yok olacağını düşündüğümüz meslekler 2 İssot 3 Ünlü bir film karakterinin yerinde olsaydınız hangisi olurdunuz 2 asla eskimeyecek film replikleri 4 crops35 1 bana ait bir yer hayali 2 kamu kurum yasakları 3 bir şarkı adıyla gününüzü anlatın 4 Bir Daha Asla Yapmam Dediğin Şeyler 4

Son Haberler

Türkiye'de 4. Operatör Dönemi BaşlıyorBahar Aksu Cinayetinde Sanıklara Rekor Ceza TalebiSon kurban Metehan bebek: Kene yine can aldıBIST 100 Endeksi Gün Ortasında Değer KaybettiMehmet Şimşek: Döviz Rezervlerinde Toparlanma Sürüyor

Editörün Seçimi

Mayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizZam Hesabı2025 Polsan temettü