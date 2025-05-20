Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


20 Mayıs 2025 15:44
Bedelli Askerlik ve Vakıf Üniversitesi

Merhaba arkadaşlar, bir vakıf üniversitesinde öğretim görevlisi kadrosuna başvurdum. 1 yıllık askerlik tecilim var, 2026'ta bedelli askerliğimi yapmak istiyorum. Eğer kadroyu kazanırsam ve üniversitede işe başlarsam, 2026'ta bedelli askerliğe gittiğim takdirde üniversite sözleşmeyi sonlandırır mı yoksa ücretsiz izin verir mi?

Teşekkürler şimdiden.

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