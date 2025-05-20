Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


20 Mayıs 2025 15:47
eş.durumu tayini sağlık bakanlığı
merhabalar ben kadrolu öğretmenim eşim de sağlık çalışanı bir yılı doldu sözleşmeli dilekçe ile eş durumu tayini talebinde bulunduk. dilekçemizin kabul olma durumu nedir

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