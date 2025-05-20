Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Mayıs 2025 16:10
MEB promosyon

Meb'den promosyon alanlar ne kadar aldınız yaklaşık? Hangi banka ve tek seferde mi ödendi?


gokhankakiz
Daire Başkanı
20 Mayıs 2025 16:49
İyilikler beni bulmaz; buna inancımı yitirdim artık. Her an hayatıma son verebilirim şakam yok. Bişeyleri düzeltebileceğime olan inancımı çoktan kaybettim ben. Bu dünyada yerim yok hakkınızı helal edin.

vicente0626
Aday Memur
20 Mayıs 2025 17:36

Dünyayı değiştirmek kötülüklerden arındırmak gibi kimsenin yapamayacağı ve gücü yetmeyeceği bir şeyi neden kendine görev edindin ki. Sen kendi kapının önünü süpür bakarsın senden gören birileri de kapısının önünü süpürür belki sokağın temizlenir mahallen şehrin temizlenir

gokhankakiz, 2 saat önce
İyilikler beni bulmaz; buna inancımı yitirdim artık. Her an hayatıma son verebilirim şakam yok. Bişeyleri düzeltebileceğime olan inancımı çoktan kaybettim ben. Bu dünyada yerim yok hakkınızı helal edin.
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