Bilgisayar Programcısı Mezunu Sağlık Bakanlığına Tekniker Olarak Atanırmı

İyilikler beni bulmaz; buna inancımı yitirdim artık. Her an hayatıma son verebilirim şakam yok. Bişeyleri düzeltebileceğime olan inancımı çoktan kaybettim ben. Bu dünyada yerim yok hakkınızı helal edin.

İyilikler beni bulmaz; buna inancımı yitirdim artık. Her an hayatıma son verebilirim şakam yok. Bişeyleri düzeltebileceğime olan inancımı çoktan kaybettim ben. Bu dünyada yerim yok hakkınızı helal edin.