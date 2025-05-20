Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


20 Mayıs 2025 16:24
Bilgisayar Programcısı Mezunu Sağlık Bakanlığına Tekniker Olarak Atanırmı

merhaba son alımda elektirik bilgisayar vb bölümler tekniker olarak atanmaya başladı . fakat ben bilgisayar programcısı mezunuyum örgün fakat klavuzda bilgisayar programcısı yazmıyır.Diplomamda bölüm kısmında bilgisayar teknolojisi yazıyor diğer alımda yazabilirmiyim bilgi sahibi olan varsa yardımcı olabilirmi


gokhankakiz
Daire Başkanı
20 Mayıs 2025 16:50
İyilikler beni bulmaz; buna inancımı yitirdim artık. Her an hayatıma son verebilirim şakam yok. Bişeyleri düzeltebileceğime olan inancımı çoktan kaybettim ben. Bu dünyada yerim yok hakkınızı helal edin.
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