KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


20 Mayıs 2025 16:38
Vakıflar genel müdürlüğü

Vgm ankarada çalışan var mı acaba sormak istediğim birkaç konu var?


gokhankakiz
Daire Başkanı
20 Mayıs 2025 16:50
İyilikler beni bulmaz; buna inancımı yitirdim artık. Her an hayatıma son verebilirim şakam yok. Bişeyleri düzeltebileceğime olan inancımı çoktan kaybettim ben. Bu dünyada yerim yok hakkınızı helal edin.
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