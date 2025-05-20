uluslararasi iliskiler taban puan

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : crops35
Çok Yazılan Konular
Atama Şubesi atama onayını kaç günde yapıp tebligat yollar?Bedelli askerlik başvurusu atamada sıkıntı çıkarır mı?Kariyer Kapısı ve Merkezi Atama HakkındaKPSS 2026Merkezi atamaElektrik-Elektronik Mühendisleri İçin Kurum Önerisi2025/1 merkezi atamaDHMİ atananlar neyi farklı yaptı, derece stratejileri neler?Vgm çalışma şartları ekstrası vs.Çevre şehircilik alımı iibf
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Mayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizZam Hesabı2025 Polsan temettü