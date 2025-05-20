bi bakar mısınız ???

İyilikler beni bulmaz; buna inancımı yitirdim artık. Her an hayatıma son verebilirim şakam yok.kendimi ve Bişeyleri düzeltebileceğime olan inancımı çoktan kaybettim ben. Bu dünyada yerim yok boşuna nefes alıyorum! hakkınızı helal edin. ahirette kolaylıklar.

İyilikler beni bulmaz; buna inancımı yitirdim artık. Her an hayatıma son verebilirim şakam yok.kendimi ve Bişeyleri düzeltebileceğime olan inancımı çoktan kaybettim ben. Bu dünyada yerim yok boşuna nefes alıyorum! hakkınızı helal edin. ahirette kolaylıklar.