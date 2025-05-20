Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Mayıs 2025 17:16
İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirmede son durum

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