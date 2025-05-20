Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Mayıs 2025 17:27
öğretmenlikte becayiş sonradan mı kaldırıldı? yeniden gelme ihtimali nedir?

merhabalar,

değerli arkadaşlar, 5 yılı kadroda geçmiş öğretmenim. önceden de öğretmenlik yapmıştım tabi ama çok eski de değilim. şimdi merak ettiğim husus becayiş kavramı önceden var mıydı ve öyleyse yeniden gelme ihtimalinin olup olmadığı. maaşlarımızın çok düşük olduğu ortada bari becayişi yeniden getirsinler veya getirsinler diye düşünüyorum. yanlış mıyım arkadaşlar?

katkıda bulunan değerli meslektaşlarıma çok teşekkür ederim.


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
20 Mayıs 2025 18:04

hocam öğretmenlere becayiş gelme ihtimalini düşük görüyorum ama bu bakanlık ile belli olmaz bir gecede gelebilir de, eskiden öğretmenlere de varmış

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 İl içi atama sonuçlarıKurban bayramı tatili uzar mı?Okullarda idarecilerinizden memnun musunuz ? Adil bir yönetim sizce var mı ?Norm kadro fazlası öğretmenler 540 saatlik özel eğitim öğretmenliği kursuForumda öğretmen kalmaması, hep velilerin olmasıÖMK da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Devlette kadrolu veya sözleşmeli bir öğretmen özel ders verebilir mi?Norm güncellemeleri bu sene erken mi yapılacak?Atama iptal dilekçesiPlajı ve Havuzu olan ögretmenevleri?

Sözlük

insanı yavaş yavaş öldüren şeyler 7 saçmalama hakkı 2 45 dakika doktor beklemek 1 Ceren kız der ki. 1 alarmdan önce uyanmak 1 Bugün olanlar 9 Gündelik Hayatta Farkında Olmadan Yaptığımız Tuhaflıklar 7 Seni en çok etkileyen tarihi olay 1 bir şarkı adıyla gününüzü anlatın 3 uyku geldiği halde direnme sorunsalı 3

Son Haberler

Vestel'de Hisseler Çakıldı, 2 Bin Kişi İşten Çıkarılacakİki çocuk babası polis memuru kalp krizine yenik düştüÖzel: HSK üye seçimi için AYM'ye başvuracağızMerkezi yönetim brüt borç stoku 10 trilyon 750,5 milyar lira olduDolar günü yatay seyirle tamamladı

Editörün Seçimi

Mayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizZam Hesabı2025 Polsan temettü