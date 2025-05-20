KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


20 Mayıs 2025 17:35
78-79
77-78-79-80 civarı B gurubundan alsam iktisat mezunu olarak merkezi yqda sozlesmeli atanma sansım nedr ? bölüm olarak nerelere atanabilirim ? tesekkurler

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