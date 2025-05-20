Araştırma Görevlisi Tebliğ ve Atama Problemi

Merhaba değerli hocalarım,

Ben bir devlet üniversitesinde araştırma görevlisi kadrosuna asil olarak atanmaya hak kazandım. Arşiv araştırması derken yaklaşık 4-5 aydır süreci takip ediyorum. Geçtiğimiz günlerde bölüm sekreterliği arayıp tebliğ yazımın henüz imzalanmadığını, ancak benimle birlikte ataması çıkan diğer arkadaşların belgelerinin tamamlandığını söyledi.

Rektörlüğü aradığımda, dosyamın halen "inceleme aşamasında" olduğunu söylediler. Farklı durumlar nedeniyle henüz karar alınmayan ya da arşiv dosyası beklenen başvurular mevcut şeklinde yanıtladılar. Ancak bu belirsizlik beni endişelendiriyor.

Şüphem şu yönde: Ben başvuru yaptığım dönemde başka bir üniversitede yüksek lisans yapıyordum. Daha sonra farklı bir ortam görmek adına okul değişikliği gerçekleştirdim. Sonuç açıklandığında da yine aynı programda ama başka bir üniversitede kayıtlıydım.

Bu durumun rektörlüğün dikkatini çektiğini ve süreci uzattığını düşünüyorum. Daha önce personel tarafından bununla ilgili arandım, neden okul değiştirdiniz, neden yatay geçiş yerine sıfırdan yüksek lisansa başladınız ve neden bizim üniversitemize geçmediniz şekilde sorular soruldu. Ben de üniversitenin başvuru tarihleri geçtiğinden başvuramadığımı, başka üniversiteye kaydolma sebebimin ise lisanstan beri aynı okulda olduğumdan yeni hocalarla tanışmak istediğim için olduğunu söyledim. Bunu sorgulayacağız inceleme yapılacak gibi bir şey demişti o zaman da.

Daha önce benzer bir durum yaşayan hocalarım ya da meslektaşlarım varsa, süreç nasıl sonuçlandı, nelerle karşılaştınız, benim bu noktada nasıl bir yol izlemem gerekiyor, çok merak ediyorum. Kadroyu bu nedenle yakma ihtimalleri var mı?

Bölümdeki hocalarıma danıştığımda bu tarz durumların zaman zaman yaşandığını, çoğunlukla olumlu sonuçlandığını ve eğer aksi bir karar alınırsa yargı yolunun açık olduğunu söylediler.

Yarın gidip yüz yüze görüşmeyi ve sorunun nedenini öğrenmeyi düşünüyorum eğer yanıtlarlarsa.

Bu konuda tecrübe sahibi olanların görüşlerini duymayı çok isterim.

Şimdiden teşekkürler. Saygılarımla,