Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


20 Mayıs 2025 18:18
tek katlı ev üzerine ev çıkma masrafı
böyle bir düşüncem var arkadaşlar. yakın zamanda yaptıran var mı? bu şekilde yapmak mi daha mantıklı yoksa biraz daha bekleyip kredi ile takviye ile daire almak mi?

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