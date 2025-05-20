tek katlı ev üzerine ev çıkma masrafı

böyle bir düşüncem var arkadaşlar. yakın zamanda yaptıran var mı? bu şekilde yapmak mi daha mantıklı yoksa biraz daha bekleyip kredi ile takviye ile daire almak mi?

böyle bir düşüncem var arkadaşlar. yakın zamanda yaptıran var mı? bu şekilde yapmak mi daha mantıklı yoksa biraz daha bekleyip kredi ile takviye ile daire almak mi?