Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


20 Mayıs 2025 19:05
Kit Apart Dairelerden Faydalandırma

Kamu kurumunun Fethiye, Karaburun vb. Tatil beldelerinde olan apart daireleri için kurum talep topluyor ama bu talepleri neye göre değerlendiriyor belli değil. Sizce bu durumda nasıl hareket edilir? (lojman tahsisinde olduğu gibi apart daire tahsisini düzenleyen bir mevzuat yok)

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