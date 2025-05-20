Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Mayıs 2025 20:01
Engelli yakını Bekçi tayin hakkı Hk.

Öncelikler merhaba. Ben çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapmaktayım. Maalesef engelli bir evlat sahibiyim. Engelli yakını Bekçi?nin farklı bir ile tayin hakkı varmıdır bilgi verirseniz sevinirim. Teşekkür ederim.

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