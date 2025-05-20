kurumlar arası veri paylaşımı

x kurumu y kurumundan kişisel veriler olan tüzel kişilerin verilerini talep edıyor (kendi iç denetimi için) bunu paylaşmada ya da paylaşmamada mevzuatsal olarak sınırı nedir her istenen veri paylaşılır mı hangi kanunda vardır ilgili madde (bilgi edinme ve Kvkk dışında)

x kurumu y kurumundan kişisel veriler olan tüzel kişilerin verilerini talep edıyor (kendi iç denetimi için) bunu paylaşmada ya da paylaşmamada mevzuatsal olarak sınırı nedir her istenen veri paylaşılır mı hangi kanunda vardır ilgili madde (bilgi edinme ve Kvkk dışında)