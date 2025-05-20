Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Mayıs 2025 20:43
İl içi atamada ihtiyaç olduğu halde norm açılmadı

Alanımızda yeni açılan bir okulda 12 ihtiyaç olmasına rağmen iliçi atamada norm açmadı. Durumu Kayseri il meme bildirdim. Sehven açılmadığını gerekli işlemin yapılacağını bakanlıktan güncelleme isteyeceklerini söylediler. Ancak bakanlık 21 Mayıstan önce güncelleme yapamayız dedi. Proje okula başvurmadığım için mağdur olduğumu yazılı olarak il meme bildirdim. Bu konuda ne yapmam gerekir, bilenler yazarsa sevinirim.


bahçesaray
Şef
20 Mayıs 2025 21:29
başka bir okula açarlar, il içine açmak zorunda değiller il dışı, özür grubu, norm fazlası vb birine açarlar
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