Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Mayıs 2025 21:11
Öğrenci gelmezse ek ders sorunu!!!

Eşim, ilkokulda ingilizce öğretmeni olarak görev yapıyor. Sınıf öğretmenleri okulda olmadığı zaman (idari izin, rapor, görevli vb.) öğrenci gelmediğinde, okul da hazır olunca ek ders ödeniyor mu? Müdür illa o dersi başka günü telafi edeceksin, okul da olsan bile ek ders alamazsın diyor, birçok değişik mahkeme kararı var, acaba uygulama nasıl, alabilen var mı? bilgisi olan paylaşırsa sevinirim.


bahçesaray
Şef
20 Mayıs 2025 21:25
dyk da derste uzaktan derste ( pandemi) . . öğrenci yoksa ekders te yok ( hepsnini görüş yazısı var ) idari bu sınıfı okula getirip, bir çözüm bula bilir ( kendileri derse gire bilir )

berkaydal
Şube Müdürü
20 Mayıs 2025 21:41

danıştayın kararı var. Öğrenci gelmezse ek ders ödenir diye. Yanlış hatırlamıyorsan eğer siz okulda olursanız öğrenci gelmezse fiilen işlenmese de ödenir.

İlla o günü telafi edeceksin diye bir şey yok.

Ders saatleri dışında öğrenciyi okulda alıkoyamazsınız.


bahçesaray
Şef
20 Mayıs 2025 21:44
bireysel dava açılan davayı diyorsunuz, geneli bağlamıyor

serkansah86
Daire Başkanı
20 Mayıs 2025 21:52

Hocam esas sıkıntı şu, her sınıf öğretmenlerinin işi olduğunda, eşimin derslerini sürekli kaydiriyorlar, müdür illa gireceksin diyor, ek ders ödenmesi gerekir, yıl sonlarında 2 hafta öğrenci gelmiyor, neden o zaman kesilmiyor o zaman

berkaydal, 1 saat önce

danıştayın kararı var. Öğrenci gelmezse ek ders ödenir diye. Yanlış hatırlamıyorsan eğer siz okulda olursanız öğrenci gelmezse fiilen işlenmese de ödenir.

İlla o günü telafi edeceksin diye bir şey yok.

Ders saatleri dışında öğrenciyi okulda alıkoyamazsınız.


el elif
Aday Memur
20 Mayıs 2025 21:55
geçen bir sendika şimdi adını vermeyim reklam olmasin dava açıldı ve kazandılar..Öğrenci gelmediğinde odenecegine dair.

el elif
Aday Memur
20 Mayıs 2025 21:57
dilekçe yaz, mahkeme kararını ekle ve sun idareye.

serkansah86
Daire Başkanı
20 Mayıs 2025 22:01

O kararı ben de gördüm, idare mahkemesi net ödenmesine dair kararı var, muhtemelen Danıştay a daha gitmemis, belki karar kesinleşince yönetmelik çıkar, MEB düzenleme yapmamış, öğretmenden kaynaklı kusur olmadığından mantık olarak bile ödenmesi gerekir.

el elif, 57 dk. önce
geçen bir sendika şimdi adını vermeyim reklam olmasin dava açıldı ve kazandılar..Öğrenci gelmediğinde odenecegine dair.
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