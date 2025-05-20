Polsanı kimler neden kanun yaptı?

Malumunuz polsan artık tüm üyeleri huzursuz ediyor senelerdir sosyal medya'da binlerce şikayet var ama dikkate alan yok. Hadi diyelim gün geldi hukuksuz bulundu,yasa bozuldu kanun düştü, zorunlu üyelikler iptal edildi falan filan.. Ama asıl mesele şu; Bunu 2018 de meclise kanun telifli sunup, kimler neden yasa haline getirdi? Hiç bir polisin rızaısı alınmadan Buna evet diyen vekilleri nasıl ve ne ile ikna ettiler? Polsandan daha iyi getirisi olan bunca yatırım argümanı varken neden polsan zorunlu edildi? Yani polis için iyi birşey olmadığı bugün itibari ile aşikar." Zorunlu yaptık çünkü polis için iyi birşey olsun istedik " diyenler Polis intiharları araştırılsın" önerisine red verir mi? Polisler bunca maddi manevi ruhsal problemlerle boğuşurken herşey bitti tüm sorunlar çözüldü de bir tek polsan mı kaldı tek eksik? Soruyorum Hukuk devleti bir ülkede zorunlu polsan üyeliği ne derece etik kabul edilir?

Malumunuz polsan artık tüm üyeleri huzursuz ediyor senelerdir sosyal medya'da binlerce şikayet var ama dikkate alan yok. Hadi diyelim gün geldi hukuksuz bulundu,yasa bozuldu kanun düştü, zorunlu üyelikler iptal edildi falan filan.. Ama asıl mesele şu; Bunu 2018 de meclise kanun telifli sunup, kimler neden yasa haline getirdi? Hiç bir polisin rızaısı alınmadan Buna evet diyen vekilleri nasıl ve ne ile ikna ettiler? Polsandan daha iyi getirisi olan bunca yatırım argümanı varken neden polsan zorunlu edildi? Yani polis için iyi birşey olmadığı bugün itibari ile aşikar." Zorunlu yaptık çünkü polis için iyi birşey olsun istedik " diyenler Polis intiharları araştırılsın" önerisine red verir mi? Polisler bunca maddi manevi ruhsal problemlerle boğuşurken herşey bitti tüm sorunlar çözüldü de bir tek polsan mı kaldı tek eksik? Soruyorum Hukuk devleti bir ülkede zorunlu polsan üyeliği ne derece etik kabul edilir?